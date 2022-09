Calciomercato Torino / Praet vuole lasciare il club inglese: la conferma arriva dal compagno di squadra e di nazionale Tielemans

Per tutta l’estate, fino all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il Torino ha inseguito Dennis Praet. “Abbiamo provato a prenderlo, lo avrei voluto, io sono innamorato non solo del giocatore ma anche del ragazzo, lui voleva venire al Torino, ma non è stato un problema né economico, né di nessun altro tipo, è stata una scelta legittima del Leicester di non far partire il giocatore” aveva spiegato Davide Vagnati nella conferenza stampa post mercato. Un nuovo tentativo per riportare il calciatore belga sotto la Mole lo farà a gennaio, anche perché è lo stesso Praet a spingere per un ritorno al Torino.

Tielemans: “Non è un momento facile per Praet”

A confermare la voglia di Praet di lasciare il Leicester è stato il suo compagno di club, oltre che di nazionale, Youri Tielemans, proprio dal ritiro del Belgio: “Non è facile il momento per lui, non sta giocando quanto sperava. Essere in questa situazione è difficile per ogni calciatore. Dennis lavora duramente e dà tutto sia in allenamento che in partita. Non è felice della situazione col Leicester e vorrebbe giocare di più per poter essere qui con la Nazionale”. Sia Praet che il Torino ora aspettano con trepidazione che il mese di gennaio arrivi.