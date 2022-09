Negli ultimi 10 anni il club granata ha speso tre milioni di euro in più di quanto avrebbe dovuto per i giocatori acquistati

Il CIES Football Observatory tramite un suo modello statistico ha valutato i pagamenti effettuati dai club delle 5 principali leghe dal 2012 ad oggi per mettere le mani sui giocatori che rientravano nella lista dei desideri. Per quanto riguarda il Toro, che nel corso dei 10 anni presi in considerazione ha più volte cambiato il ds, è emerso che il club granata ha speso solamente tre milioni di euro in più del dovuto per i giocatori che voleva acquistare. Sui 31 acquisti dei granata fatti dal 2012 fino ad ora, i soldi investiti sono 219 milioni, contro i 216 stimati per chiudere quelle trattative. Dunque per tirare le fila, il succo del discorso è che il Toro non ha mai speso più del dovuto per i giocatori portati all’ombra della Mole. La società piemontese che spesso ha tirato per le lunghe le varie trattative, ha avuto ragione ad operare in questa maniera perché il club granata ha praticamente sempre preso i giocatori spendendo all’incirca il prezzo del loro valore. Dunque nessun giocatore è stato strapagato, ma c’è da aggiungere anche che diversi elementi hanno poi deluso le aspettative, mettendo in difficoltà il Toro e facendo così abbassare il loro valore. M’Baye Niang, Simone Verdi e Simone Zaza, per fare qualche esempio.