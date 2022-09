Denayer, attualmente senza squadra, potrebbe essere ingaggiato dal Wolverhampton. Il difensore belga è un ex obiettivo del Toro

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estiva, ormai conclusasi diverse settimane fa, molti giocatori sono stati accostati al Toro per poi non approdare all’ombra della Mole. Tra di loro c’è Jason Denayer. Il difensore belga, che è svincolato da dopo l’esperienza al Lione, per molto tempo ha ruotato attorno all’orbita Toro, ma poi non ci sono stati sviluppi. Uno dei principali motivi per i quali la trattativa è sfumata consiste nella richiesta troppo alta di stipendio da parte del giocatore. Poi Denayer è stato accostato anche ad altre tre squadre italiane, ovvero Monza, Fiorentina e Roma, ma anche in questi casi non si sono visti grandi passi concreti. Ora sul difensore classe 1995 è piombato in maniera molto decisa il Wolverhampton. Vedremo a stretto giro di posta se Denayer approderà al club inglese, tornando così a giocare in un club dopo essere stato avvicinato al nome di diversi squadre ed essere stato davvero vicinissimo a trasferirsi in Spagna al Valencia. Nelle prossime ore sono attese novità.