Il commento del tecnico in conferenza stampa sulla vicenda Belotti. Il Toro si è mosso bene, ma si saprà tutto dopo la Roma

Nella conferenza stampa di Ivan Juric, alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione del Torino, avrebbe certamente fatto discutere la mancanza di domande sul futuro della rosa granata. Il tema principe, oltre a quello dell’addio di Brekalo e il controverso riscatto di Mandragora, non poteva che essere quello sulla permanenza o meno di Andrea Belotti, che contro la Roma potrebbe giocare l’ultima gara con addosso la maglia granata e annessa fascia da capitano. Le parole del tecnico suonano come un aut aut. Ribadiscono come si sia ancora lontani dal verdetto definitivo – “Non sappiamo ancora, la risposta arriverà dopo la partita” – ma raccontano di come la società, nel frattempo, possa dormire sonni tranquilli.

Dopo la Roma non ci si può più nascondere

La coscienza è limpida, a detta del mister. Quello che si doveva fare si è fatto, ora sta al Gallo mettere il punto sulla vicenda. “Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, ora lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, dopodiché il discorso è unico”. Il messaggio di Juric è chiaro. Il Toro deve rimanere concentrato. Chiudersi nella bolla per l’ultimo sforzo, prima di un’estate che si prospetta ricca di stravolgimenti.

Belotti non si tirerà indietro contro la Roma. Non è nel suo stile ed è agli antipodi del modo di intendere il calcio del capitano granata. Poi non ci si dovrà più nascondere. Il Gallo è chiamato alla scelta tecnica e di vita più importante della sua carriera, ma dall’altra parte c’è anche una società che deve essere messa al corrente sulla possibilità di come possa o meno proseguire o chiudersi un’era prolifica sul piano dell’apporto offensivo e, non bisogna dimenticarlo, di immagine.