Messaggi di addio ieri, durante la cena di fine stagione della Primavera: Zanetti dopo una sola stagione in granata tornerà al Cruzeiro

La cena di ieri sera per Stenio Zanetti è stato l’ultimo capitolo della sua avventura al Toro. Infatti, l’esterno brasiliano farà ritorno al Cruzeiro, club che ne detiene il cartellino. Zanetti lascerà senza alcuna ombra di dubbio un ottimo ricordo al Toro. Arrivato l’ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva, il brasiliano classe 2003 si è riuscito a ritagliare il suo spazio collezionando 29 presenze in campionato, riuscendo a segnare 6 gol e a confezionare 2 assist oltre ad aver raccolto 2 presenze in Coppa Italia condite da 1 rete e 1 assist. Sicuramente per Zanetti, come per tutti gli altri componenti della Primavera, la cena di ieri sarà un bel ricordo dopo una stagione difficile con luci e ombre ma nella quale si è riusciti a centrare l’obiettivo salvezza. “Boa sorte” si legge in uno dei tanti selfie scattati durante la serata di ieri: compagni e staff lo hanno già salutato.