La Primavera guidata da Federico Coppitelli si è ritrovata a cena per salutarsi dopo il termine della stagione

Dopo che nei giorni scorsi la prima squadra ha partecipato a una grigliata offerta da Ivan Juric nel cortile del Filadelfia, ieri sera c’è stato un bel momento di aggregazione anche per il Toro Primavera. Infatti, la squadra guidata da Federico Coppitelli insieme allo staff si è ritrovata in un noto locale nel centro di Torino per cenare tutti insieme e festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo salvezza ottenuto grazie alla vittoria conquistata al Filadelfia contro l’Atalanta. Coppitelli, come altri suoi collaboratori, ha postato come Instagram stories diverse foto in cui si ritrae tutto lo staff tecnico. C’è anche da sottolineare che ieri sera alla cena della Primavera era presente anche il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani. La cena della Primavera è stato l’ultimo saluto alla vecchia stagione. Molto presto bisognerà iniziare a progettare il futuro, ripartendo da una stagione positiva dopo che per due anni si è lottato fino agli ultimi istanti del campionato per non retrocedere in Primavera 2.