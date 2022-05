Il Toro ha pranzato con una grigliata all’interno del cortile del Filadelfia per caricarsi in vista della Roma

Come da programma giocatori e staff del Toro ieri, dopo l’allenamento mattutino a porte chiuse, hanno pranzato tutti insieme all’interno del Filadelfia. Il pranzo è stato offerto da Ivan Juric. Un modo per il tecnico croato per ringraziare tutti per l’ottima stagione che sta giungendo al termine e per caricarsi in vista dell’ultima giornata di campionato, dove i granata affronteranno la Roma. Diversi giocatori e componenti dello staff ieri hanno pubblicato sui propri profili social una foto che è stata scattata durante la grigliata. Un’immagine che non è passata sicuramente inosservata e che riporta un bel momento di aggregazione per il gruppo granata.