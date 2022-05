Il calciatore granata è diventato papà per la seconda volta. Tanti auguri a Karol e Wioletta!

Che settimana indimenticabile per Karol Linetty! Il centrocampista granata ieri ha riconquistato la nazionale polacca per le gare di Nations League, dopo essere stato precedentemente escluso nelle gare dei playoff. Sottigliezze rispetto a quello che quest’oggi ha reso noto attraverso il proprio profilo Instagram. Linetty è diventato papà di Ines. La foto pubblicata sul social ritrae la sorridente compagna Wioletta con in braccio proprio la neonata figlioletta del calciatore ex Samp. “La nostra famiglia si è allargata. Benvenuta al mondo Ines. Wioletta ti amo” – recita la didascalia del post. Tanti auguri Karol!