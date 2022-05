Dai Social / Gleison Bremer ha salutato i tifosi della Maratona saltando al coro “Chi non salta bianconero è”

Il granata addosso e probabilmente anche nel cuore. Nonostante la nascita di un bivio tra il futuro di Gleison Bremer e quello del Torino, il brasiliano ha dimostrato fino all’ultimo il proprio affetto per i colori del club che lo ha accolto nel 2018. Assente sul rettangolo verde quest’oggi ma presente sugli spalti, ha voluto chiudere con un ultimo gesto per i suoi tifosi. È infatti andato sotto la Maratona ad applaudirli e li ha accompagnati nel coro “chi non salta bianconero è“, saltando e cantando con loro. Un epilogo felice e che difficilmente verrà cancellato.

Di seguito il video pubblicato da TuttoilToro.