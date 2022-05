Il brasiliano, tramite il suo profilo Instagram, mette il punto su un’annata da top player assicurando di non voler arrestare la sua crescita

“Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. E’ stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirà ad evolvere ancora di più nelle prossime” – recita così il post su Instagram pubblicato quest’oggi da Gleison Bremer. Parole che mettono il punto a una stagione strabiliante del difensore granata che, per continuità di prestazioni, ha confermato non solo il fatto conclamato di essere uno dei centrali più affidabili nel panorama della Serie A, ma che allo stesso tempo ha ampliato la sua notorietà anche oltre i confini italici.

Il Toro deve avere la stessa sua ambizione

Bremer è sulla bocca di tutti e, come è noto, fa gola a diversi club d’élite. Non si sa quale sarà il futuro, se a tinte granata o con addosso altre colorazioni. Di certo, le sue intenzioni sono quelle di non arrestare la sua sensibile crescita. Sulle sue possibilità di permanenza, dipenderà molto se il piano della società granata è quello di perseguire la sua stessa ambizione. Tra le righe non si legge alcun riferimento al club che tutt’ora ne detiene il cartellino. Sarà un caso, ma spolverando le sue uscite social, è una delle rare occasioni in cui si esprime al singolare, tralasciando le dinamiche di gruppo, a parte quando celebra i suoi gol personali. Forse è un atteggiamento da finale di stagione. Un modo per ricordare a tutti quale sia stato il peso specifico nella stagione della squadra di Juric e nella vetrina dell’intero campionato. Oppure, opzione neanche tanto remota, uno spoiler velato di una riconoscente separazione.