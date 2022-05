Il difensore del Torino, Armando Izzo, ha postato un messaggio su Instagram: “In un mondo multietnico non c’è posto per le discriminazioni”

Un messaggio pubblicato sui social poco prima della mezzanotte, qualche ora dopo il fischio finale di Verona-Torino. Armando Izzo, protagonista del match (costretto ad uscire per un problema fisico nella ripresa) ha manifestato su Instagram tutta la sua rabbia per quelli che, con ogni probabilità, sono stati dei cori razzisti a lui rivolti durante la partita. “Ognuno di noi dovrebbe essere fiero delle proprie origini, delle proprie radici e della propria identità, io sono orgogliosissimo di essere napoletano e in un mondo multietnico e libero non c’è posto per le discriminazioni!”, si legge nel post.