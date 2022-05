Il Torino pranzerà oggi all’interno del Filadelfia e offrirà Juric: un modo per festeggiare i 50 punti

Il campionato sta per terminare ma i momenti di aggregazione in casa Toro non sono finiti. Infatti, dopo l’allenamento a porte aperte, al quale i tifosi granata hanno risposto presente, in una data molto particolare, ovvero il 16 maggio giorno in cui nel 1976 il Toro ha conquistato il suo ultimo scudetto, oggi squadra e staff pranzeranno insieme, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, giornale di proprietà del presidente Cairo. Al termine dell’allenamento mattutino a porte chiuse in programma questa mattina, i granata si ritroveranno a pranzo tutti insieme, sempre al Filadelfia, in un pasto dove la protagonista principale sarà la carne. Il pranzo sarà offerto da Ivan Juric e per il tecnico croato sarà il modo di ringraziare tutti per l’ottima stagione che i granata hanno rimediato. Con il Toro che dopo due anni molto bui ha fatto molto bene e a Verona, dove ha raggiunto quota 50 punti. Ora spera di rimediare un risultato positivo nell’ultima partita di campionato contro la Roma.