Il figlio del dt Vagnati gioca nell’Under 16 granata, impegnata nel derby per la quaificazione ai quarti di finale scudetto

Piccoli calciatori granata cescono in casa Vagnati. Il figlio del direttore sportivo del Torino Manuel Vagnati, attualmente in forza all’Under 16 del Toro allenata da Franco Semioli, sta disputando gli ottavi di finale scudetto Under 16. Quella che lo sta vedendo protagonista però non è una sfida qualunque: si tratta infatti di un derby della Mole. In ballo c’è quindi più del semplice passaggio ai quarti: oltre al traguardo sportivo, c’è anche quello sul piano dell’onore. Sugli spalti del centro sportivo di Vinovo non può quindi mancare il suo tifoso numero uno: papà Davide, che rende vero più che mai il detto “di padre in figlio”.