La diretta Primavera di Lecce-Torino 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, che ha consegnato la salvezza matematica con una giornata d’anticipo, il Torino Primavera vuole chiudere il campionato in bellezza. Cercherà di farlo a Lecce, contro i salentini, terzultimi in classifica. Per i granata, la stagione si era aperta sognando i playoff, ma i risultati poco convincenti messi in fila all’inizio del 2022 hanno cambiato la prospettiva dei Torelli, che con qualche brivido hanno dovuto attendere qualche giornata di troppo per assicurarsi la certezza di restare nella categoria senza passare dai playout. Il calcio d’inizio è alle ore 12.

Primavera, Lecce-Torino 2-1: il tabellino

Marcatori: st 7′, 16′ Daka (L); st 39′ Della Valle (T);

Lecce: Borbei, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Pascalau, Carrozzo, Mommo, Daka, Lemmens, Berisha. A disposizione: Samooja, Russo, Haakmat, Ciucci, Burnete, Torok, Gonzalez, Trezza, Scialanga, Lippo, Piazza, Blondel. Allenatore: Salvalaggio.

Torino: Milan, Pagani, Baeten, N’Guessan, Garbett, Angori, Reali, Lindkvist, Caccavo, Zanetti, Gineitis. A disposizione: Fiorenza, Savini, Akhalaia, Di Marco, Sassi, Rettore, Polenghi, Wade, Dellavalle, Giorcelli. Allenatore: Coppitelli.

Primavera, Lecce-Torino: la diretta

45+5′ Finisce qui! Il Toro esce sconfitto per 2-1 contor il Lecce all’ultima di campionato!

45+1′ Rissa che si accende in campo tra le due formazioni. L’arbitro ferma il gioco

45′ 5 minuti di recupero

40′ Azione del gol: Ci pensa Della Valle a sbloccare il risultato per i granata! Con un siluro supera Borbei e accorcia le distanze!

39′ GOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOO!

38′ Corner per il Toro, che crossa in mezzo con Angori. La difesa salentina allontana

17′ Azione del gol: ci riesce ancora DAka, autore di una doppietta importante. Nizet serve il compagno che tutto solo, al volo, centra lo specchio!

16′ Raddoppio del Lecce!

8′ Azione del gol: i salentini sbloccano il risultato con un colpo di testa di Daka, che supera Milan!

7′ Gol del Lecce!

1′ Si riparte! Riprende il gioco tra Lecce e Torino!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo! Reti inviolate tra Lecce e Torino!

34′ Corner per il Toro. La sfera viene crossata in mezzo e finisce sul fondo. Torna ai salentini

33′ Toro vicino al vantaggio! Ci prova Zanetti, che salta Borbei e si trova davanti allo specchio. Il brasiliano non trova il colpo vincente.

29′ Contropiede per i giallorossi, con Mommo che serve Carrozzo. Lavoro efficace di Gineitis blocca la manovra avversaria e conquista la rimessa da fondo

28′ Corner per il Lecce. Palla battuta sul primo palo e respinta. Il Toro si porta in avanti ma perde in fretta il possesso della sfera

23′ Gara con pochi guizzi a Lecce. I slaentini cercano di scattare in avanti dalla fascia destra ma vengono fermati dalla difesa granata che chiude bene

15′ Corner per i granata. Zanetti crossa in mezzo ma nessuno svetta. Il Toro resta lì e gestisce palla

14′ Grande rischio di Hasic su un anticipo nei confronti di Caccavo. Toro vicino al gol

11′ I padroni di casa perdono il possesso della sfera, trascinandola in out. Rimessa laterale per il Toro

10′ Lecce in fase offensiva. Vulturar preferisce far girare palla al posto di crossare. Si passa sulla fascia sinistra

6′ Punizione per il Toro. Batte Angori direttamente in porta ma Borbei blocca il tiro senza difficoltà

4′ Toro che parte molto forte e aggressivo contro il Lecce

2′ Il Lecce prova a impostare da sinistra, ma la palla esce. Ripartono i granata

1′ Si comincia! Il Toro gestisce il primo possesso!

PRIMO TEMPO

Primavera, Lecce-Torino: il prepartita

Ore 11.30 – A mezz’ora dal calcio d’inizio, c’è attesa per conoscere le formazioni ufficiali. Potrebbe essere l’ultimo undici scelto da mister Coppitelli, il cui futuro è in bilico.

Primavera, Lecce-Torino: dove vederla in TV e streaming

Lecce-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

