Calciomercato Torino / Alle ore 20 chiude la sessione di mercato. Poco prima delle 19 Josip Brekalo è arrivato nel capoluogo piemontese

E’ una vera corsa contro il tempo quella del Torino per tesserare Josip Brekalo: la società granata ha tempo fino alle ore 20 per tesserare il trequartista croato che, poco prima delle 19, è arrivato all’aeroporto di Caselle ma deve ancora effettuare le visite mediche. Poi porrà la propria firma sul contratto che dovrà essere inviato agli uffici della Lega entro le ore 20, altrimenti il trasferimento del giocatore non sarà valido. Il Torino spera di riuscire nel colpo last minute.