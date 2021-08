Calciomercato Torino / Vincenzo Millico lascia la formazione granata, si è trasferito in prestito al Cosenza, in serie B

Vincenzo Millico è ufficialmente un giocatore del Cosenza. L’attaccante è stato ceduto in prestito al club calabrese: il contratto è stato depositato poco prima delle ore 20. Per Millico si tratta della seconda esperienza in serie B, lo scorso gennaio era stato ceduto, sempre con la formula del prestito, al Frosinone: un’esperienza che non era stata fortunata perché l’attaccante, a causa di alcuni problemi fisici, non aveva potuto giocare con continuità. Ora il Torino spera che l’ex Primavera possa essere protagonista del prossimo campionato di serie B.