Calciomercato Torino / Dopo aver acquistato Josip Brekalo, la società granata ha definito la cessione di Nicola Rauti al Pescara

Oltre a Vincenzo Millico, anche Nicola Rauti ha lasciato il Torino. L’attaccante è stato ceduto in prestito al Pescara: una trattativa complicata, anche perché il centravanti non era convinto della destinazione. La svolta è arrivato negli ultimi minuti della sessione estiva di mercato, quando il giovane centravanti ha deciso di accettare la proposta del club biancazzurro, che milita nel campionato di serie C.