Il calciomercato del Torino FC nell’estate 2021, le ultimissime: tutte le trattative della società granata in entrata e in uscita

Il calciomercato 2021/2022 del Torino è segnato innanzitutto dall’arrivo di Ivan Juric in panchina. L’allenatore croato ha lasciato l’Hellas Verona per approdare in granata e ha iniziato a costruire la squadra per la prossima Serie A assieme al presidente Cairo e al direttore dell’area tecnica Vagnati. Si partirà dalla difesa a tre e da un centrocampo a quattro, con due esterni a tutta fascia, poi serviranno giocatori abili a saltare l’uomo per dare un volto nuovo all’attacco. La prima scelta, però, è arrivata sul portiere: il Toro dirà addio a Sirigu e punterà su Milinkovic-Savic come numero uno, coadiuvato dal nuovo arrivato Berisha, preso dalla Spal a condizioni economiche vantaggiose. Il 9 luglio, poi, è arrivato un colpo a sorpresa. I granata hanno acquistato il classe 2000 Magnus Warning, arrivato dal Lyngby: è un attaccante esterno, ma anche una scommessa a basso costo. Durante e dopo il ritiro in Val Gardena servirà poi decidere le cessioni: da Belotti a Lyanco, passando per Zaza, Verdi e i rientranti dal prestito, sono tanti i calciatori con un futuro in bilico. Deciderà Juric.

Calciomercato Torino 2021/2022: acquisti e cessioni

ARRIVI – Acquisti: Berisha (p, Spal – pres.), Warming (a, Lyngby – def.). Fine prestito: Adopo (c, Viterbese), Aina (d, Fulham), Djidji (d, Crotone), Edera (a, Reggina), Falque (a, Benevento), Gemello (p, Renate), Kone (c, Cosenza), Meité (c, Milan), Millico (a, Frosinone), Onisa (c, Imolese), Rauti (a, Palermo), Segre (c, Spal)

PARTENZE – Cessioni: Bonazzoli (a, Sampdoria – f.p.), Boyé (a, Elche – def.), Damascan (a, svinc.), Ferigra (d, Las Palmas – svinc.), Gojak (c, Dinamo Zagabria, f.p.), Greco (c, Pordenone – def.), Murru (d, Sampdoria – f.p.), Nkoulou (d, svinc.), Onisa (c, Pordenone – def.), Ujkani (p, svinc.)

TRATTATIVE – Caceres (d, svinc.), Fares (d, Lazio), Hauge (a, Milan), Messias (a, Crotone), Orsolini (a, Bologna)