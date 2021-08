Iago Falque non è più un giocatore del Torino: il fantastica spagnolo ha rescisso il contratto con la società granata

Iago Falque non è più un giocatore del Torino: dopo che le trattative per la sua cessione non sono andate in porto, il fantasista ha infatti rescisso il contratto che lo legava al club granata. Lo ha comunicato lo stesso Torino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Iago Falque. La società desidera ringraziare Iago per l’impegno, la serietà e il contributo dato al Toro in questi anni e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera”.