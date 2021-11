Il Toro è pronto a blindare Buongiorno fino al 2025, il difensore cresciuto nel settore giovanile granata ha conquistato Juric

Il Toro e Alessandro Buongiorno sono pronti a prolungare il loro rapporto. A breve il difensore granata classe 1999 firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club granata fino al 30 giugno 2025. Nel giro di poco più di un anno sarà il secondo accordo che il numero 99, cresciuto nel vivaio granata, firmerà con il Toro. Un rinnovo che Buongiorno si è meritato sul campo, dimostrando anche tanta personalità. Sicuramente una caratteristica davanti alla quale Juric non rimane di certo indifferente. Il tecnico croato è rimasto molto colpito dal difensore granata infatti, anche dopo la partita contro la Sampdoria, ha speso parole al miele per lui. Insomma Buongiorno può considerarsi un motivo di vanto per il Toro. Il difensore, nato a Torino, ha iniziato a 7 anni la sua avventura nel settore giovanile granata. È questione di ore e poi il responsabile dell’area tecnica granata Vagnati e Buongiorno metteranno le loro firme sul nuovo contratto.