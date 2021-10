Il Tottenham dell’ex ds della Juve Fabio Paratici e l’Arsenal sono vigili su Belotti che a giugno potrebbe lasciare il Toro

La situazione legata al futuro di Belotti continua a tenere banco. Ivan Juric alla vigilia della partita tra Toro e Milan aveva dichiarato: “Belotti? E’ entrato bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Se temo che andrà via a gennaio? No, lui resterà fino a fine anno ma non firmerà neanche il contratto fino a fine stagione. Non ci saranno neanche altri rilanci, altri avvicinamenti. Lui farà il suo anno, spero bene, poi quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare”. Ora ci sono delle sirene inglesi per Belotti con il Sun che riporta di un forte interesse da parte del Totthenam, con l’ex dirigente della Juve Fabio Paratici in prima linea, e dell’Arsenal. Quindi per il Gallo oltre ad essere seguito da diversi club italiani è apprezzato anche in Inghilterra. Il Toro dovrà stare attento e sicuramente non potrà permettersi di far partire Belotti a parametro zero a giugno.