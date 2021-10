Ivan Juric chiede rinforzi nel mercato di riparazione: “Gennaio potrà essere una grande occasione per il Torino”

A fine agosto al doppio sfogo di Ivan Juric, prima e dopo la partita contro la Fiorentina, erano seguiti gli acquisti di David Zima, Dennis Praet e Josip Brekalo: troppo poco però per l’allenatore del Torino che si aspettava di più. E’ così che due mesi dopo il tecnico è tornato a parlare di mercato, pungendo nuovamente il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati: “Nel primo mercato, quello estivo, lo abbiamo fatto poco coraggio” ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Torino. Non ha perso la fiducia nella società ma a gennaio si aspetta che la squadra venga completata, plasmata a sua immagine e somiglianza.

Calciomercato Torino: Juric chiede rinforzi

“Il mercato di riparazione deve essere fatto con più coraggio, gennaio potrà essere una grande occasione per il Torino” ha proseguito l’allenatore. Acquisti, ma anche cessioni, Juric li ha chiesti in precedenza in forma privata a presidente e dt, come in realtà aveva già fatto in estate, quando la sua avventura sulla panchina granata era iniziata. Si aspettava di poter cominciare il campionato con una rosa diversa dall’attuale, una squadra con maggiore qualità.

“Dobbiamo crescere tecnicamente ma non so se certi giocatori siano capaci di crescere ancora” ha dichiarato sempre l’allenatore, evidenziando le lacune tecniche di alcuni dei suoi calciatori. Il messaggio dell’allenatore è chiaro: per migliorare servono nuovi innesti, in particolare in difesa (“Non è paragonabile con quella dell’Atalanta” ha aggiunto) e a centrocampo, dove ci sono diversi giocatori che non rientrano nei suoi piani, da Tomas Rincon a Daniele Baselli. Sta alla società ora accontentare il proprio tecnico e far crescere il Torino.