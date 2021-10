Ivan Juric, in conferenza stampa, presenta Milan-Torino in programma domani a San Siro: le parole dell’allenatore granata

E’ la vigilia di Milan-Torino (il calcio d’inizio della partita è fissato per domani alle ore 20.45 a San Siro), l’allenatore granata Ivan Juric, in conferenza stampa, presenta così la partita. “Il Milan è una squadra super completa, ha tanti giocatori moderni, con le caratteristiche giuste per giocare il calcio moderno. Stanno indovinando molto le scelte su chi prendere. E’ una squadra che può fare gol in mille modi, ha giocatori veloci e pericolosi in contropiede come Leao e The Hernandez, ma sono anche bravi sui calci piazzati”.

“Farò scelto tecniche ma senza pensare alla prossima partita. Belotti? E’ entrato bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Se temo che andrà via a gennaio? No, lui resterà fino a fine, non firmerà neanche il contratto fino a fine stagione. Non ci saranno neanche altri rilanci, altri avvicinamenti. Lui farà il suo anno, spero bene, poi quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare”.