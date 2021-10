Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric dopo Torino-Genoa, partita terminata con un 3-2 a favore dei suoi

Quattro sfide dopo, ecco che il Toro ritrova la vittoria e lo fa contro una delle squadre che rappresentano il passato di Juric. La rimonta nel finale tentata del genoa non basta a ribaltare il risultato: i granata resistono e vengono ripagati. ll tecnico croato commenta così la prestazione dei suoi: “Me ne vado strafelice perchè ci voleva una vittoria così. È normale che sia dura. Ci sono cose su cui lavorare ma dopo le buon prestazioni ed i pochi punti è una buona vittoria. Ci sono stati momenti in cui potevamo fare il terzo ed il quarto gol. In altri siamos tati puniti. Il Genoa è una squadra che fa tanti gol, crea tanto, ha grandi qualità in attacco e gioca concedendo ma rimanendo pericolosa quindi va benissimo così. Noi abbiamo creato tante situazioni pericolose. Potevamo fare più gol. Abbiamo queste qualità di rubare palla e ripartire. Cristian a sinistra è un fenomeno. Quando ha la palla lui, sanno tutti che arriva evanno a chiudere bene. Nel terzo gol si è vista la potenza degli attaccanti (i trequartisti) che abbiamo, che sono rienttrati oggi, e questo è importante”.

Juric: “Sanabria e Belotti sono una risorsa”

Ancora Juric: “I gol subiti? Bisogna analizzare bene le cose. Loro sono una squadra che fa tanti gol, che ha qualità. Abbiamo fatto qualche errore e lo analizzeremo ma voglio essere più positivo questa sera, guardare cosa c’è di buono. Quando giochi bene e non vinci cherchi scuse. Invece oggi abbiamo vinto perciò va bene così, da domani guardiamo gli errori che abbiamo fatto. Belotti e Sanabria entrambi incisivi? L’attacco è una risorsa. Tonny ha fatto assist e gol e ci ha fatto fare bene. Il Gallo è entrato mi sembrava quello di due-tre anni fa, aveva gamba rispetto all’ultima, un atteggiamento diverso. Ci ha dato una grande mano. Questa è una risorsa. Secono me una squadra normale deve avere due attaccanti perchè così li può alternare e in certi momenti metterli dentro tutti e due. Va benissimo così”.

Sul Toro: “Al mio Toro non mancano tanti elementi. Praet ha fatto 30 minuti come da programma e li ha giocati bene. Noi dobbiamo migliorare sugli erorri difensivi e avere più fluidità nei passaggi. Ci manca destrezza tecnica in certe situazioni, la capacità di uscire da certe situazioni. Oggi ne abbiamo fatti alcuni e da lì nasce il gol. Praet bene come questi ragazzi in avanti. L’importante è che stiano bene e che io li possa mettere così. Anche il Genoa oggi ha messo Caicedo, Kallon, Pandev, giocatori importanti. Deve avere attaccanti da alternare. Il Milan? Le prime sette sono tutte molto in equilibrio. Tutto varia in base alle piccole cose. Mi sembrano tutte sullo stesso livello. Non vedo più vantaggi di una rispetto alle altre“.