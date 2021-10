Tonny torna al gol e diventa anche assist-man, Bremer e Djidji non brillano, Ansaldi è il solito giocatore imprescindibile: le pagelle di Torino-Genoa

MILINKOVIC-SAVIC 6: al 33′ dice no a Destro che aveva provato a sorprenderlo in spaccata, chiudendo la porta e permettendo alla squadra di restare sul doppio vantaggio. I gol del Grifone sono più demeriti della difesa che suoi

DJIDJI 5,5: dopo un primo tempo passato nel quale non è quasi mai impegnato, nella ripresa le sbavature diventano più evidenti, anche se le responsabilità – specie sui due gol rossoblù – sono da dividere con Bremer

BREMER 5.5: quando il Genoa alza i ritmi e crea pericoli traballa anche lui. Tiene in gioco Destro che può battere Milinkovic-Savic da due passi, non è attento nemmeno quando Caicedo sigla il gol del 3-2 quasi indisturbato

BUONGIORNO 6: a sorpresa Juric lo manda in campo al posto di Rodriguez e lui ricambia con una prestazione attenta, non commettendo gravi errori, nonostante la serata della difesa non sia di quelle migliori. Nella ripresa chiama pure Sirigu ad una gran parata, andando ad impegnarlo di testa.