Il commento di Tonny Sanabria dopo Torino-Genoa, match che lo ha visto sbloccare il risultato dei granata per primo

Il Toro torna a vincere e Sanabria a segnare. Gli bastano infatti solamente quattordici minuti contro il Genoa per sbloccare il risultato e portare in vantaggio i suoi. Il paraguaiano, autore anche dell’assist per Pobega, commenta così la prestazione dei granata: “La cosa positiva è che abbiamo dato tutto. Abbiamo trovato più spazi nel primo tempo e ci siamo trovati più liberi. Nel secondo abbiamo fatto più fatica perchè loro attaccavano per fare gol e trovare risultato. Siamo stati bravi. Io e Ansaldi? Sia a livello personale che sul campo andiamo d’accordo. Cristian in campo fa sempre bene. Prima di ogni partita ci confrontiamo e ci mettiamo d’accordo. Devo ringraziarlo. L’assist? Qualsiasi cosa che aiuti la squadra dà soddisfazione. Oggi sono riuscito a farne uno e sono contento. Dobbiamo migliorare sulla concentrazione. Dobbiamo capire come sono gli avversari, anche loro propongono il loro gioco sul campo. L’importante è che oggi siamo riusciti a vincere“.