Il belga Dennis Praet ha commentato la vittoria del Toro di stasera contro il Genoa: suo uno degli assist, quello a Brekalo

Mancava da un mese, Dennis Praet, e il suo ritorno è coinciso con la vittoria: “Il campo mi è mancato tanto, non giocavo da un mese, sono contento per la vittoria di stasera. L’assist è importante ma sono più importanti i punti, questi tre soprattutto”, ha spiegato. L’impressione da fuori del belga: “Penso che si possa vedere già la mano di Juric, un allenatore che fa giocare le squadre in modo aggressivo, lo stiamo facendo bene ma in questo dobbiamo ancora migliorare”, ha concluso.