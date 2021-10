Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Davide Ballardini dopo Torino-Genoa, match terminato 3-2 a favore dei granata

Sei partite senza vittoria. Questa sera se n’è aggiunta un’altra. Il Genoa infatti, nonostante la rimonta, non è riuscito a portare a casa neanche un punto. I granata si sono imposti per 3-2 sui rossoblù, in grado di metterli in difficoltà fino all’ultimo. Il tecnico del Grifone Davide Ballardini commenta così la prestazione die suoi: “Non ci si accontenta solo della reazione anche se a me il Genoa non è dispiaciuto nemmeno nel primo tempo. Abbiamo commesso errori gravi. Il Torino è talmente forte e con gamba che quando commetti errori te li fa pagare. Il primo tempo si stava 2-0. Era necessario mettere giocatori più offensivi. Nel primo tempo il Toro non ha tirato in porta, gol a parte. Noi abbiamo avuto Desto ed Ekuban in situazioni pericolose. Siamo talmente poco attenti e decisi in fase difensiva che commettiamo errori”. A breve il servizio completo