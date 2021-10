La conferenza stampa di Pioli alla vigilia del match tra Milan e Torino, in programma domani sera a San Siro

Dopo la vittoria sul Bologna, il Milan attende ora il Toro a San Siro. Pioli, alla vigilia, ha parlato degli avversari oltre che delle condizioni dei suoi giocatori. “Mi aspetto un Torino battagliero e propositivo”, ha detto. Poi su Belotti: “Non so nemmeno se Belotti giocherà o meno, non è un mio problema l’atteggiamento con cui entrerà in campo. Pobega? Tommaso sta facendo molto bene. Ha le caratteristiche giuste per il gioco di Juric, è in continua crescita. Il Torino è forte, Juric sta facendo un grande lavoro. Sono tanti esami importanti, è presto però per dire che siamo ad un bivio”.

Pioli: “Gioca Tatarusanu”

Sulla formazioni e sulle probabili scelte: “Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità abbiamo la possibilità di mettere Ibra e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita”. Poi su Kessie e Tonali possibili trequartisti: “Ad inizio partita no perché abbiamo Krunic e Maldini che sanno giocare in quel ruolo. È importante avere tutti e 4 i mediani a disposizione”.

In porta ci sarà ancora Tatarusanu: “Sta crescendo, lui ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Mirante è un po’ indietro di condizione, domani giocherà Tatarusanu“. Pioli ritroverà anche Theo: “Non penso giochi dall’inizio, penso oggi si allenerà in gruppo. Kessie invece sta bene ed è a disposizione”.