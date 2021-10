La probabile formazione del Torino / Rispetto alla partita contro il Genoa torna Rodriguez in difesa al posto di Buongiorno

Contro il Genoa è arrivata una vittoria che mancava da tempo tra le fila granata. Il tempo per festeggiare però è stato poco. Ad attendere i granata c’è infatti il Milan, tra le prime in classifica, nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata. Il Toro, a caccia di continuità, potrà affidarsi ad un Belotti ed un Praet ritorvati già nella scorsa sfida. Chi si agigunge alla lista degli assenti, formata da Edera, Madragora, Pjaca e Verdi, è però Ansaldi a causa di un problema muscolare. Juric dovrà ancora adattarsi utilizzando i giocatori che ha disposizione.

La probabile formazione del Torino

Il tecnico croato mantiene il suo 3-4-2-1 come di consueto, consegnando le chiavi della porta a Milinkovic-Savic. La difesa è invece composta da Djidji, Bremer e Rodriguez, che torna al posto di Buongiorno, nonostante la buona prestazione di quest’ultimo contro il Genoa. Torna titolare anche Aina sulla fascia sinistra al posto di Ansaldi, una scelta obbligata vista l’indisponibilità del terzino argentino. Sulla corsia opposta c’è ancora Singo. Centralmente sono confermati invece Pobega e Lukic. Il reparto offensivo dovrebbe essere composto da Brekalo affiancato ancora da Linetty e non da Praet, con Belotti che è al momento in vantaggio nel ballottaggio con Sanabria per una maglia da titolare.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Rincon, Kone, Baselli, Praet, Zaza, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi