La probabile formazione del Milan / Qualche dubbio per Pioli, che deve valutare le condizioni dei suoi giocatori per il Toro

La sfida tra Torino e Milan, valida per il turno infrasettimanale, si avvicina sempre di più. Reduce dalla vittoria in rimonta contro il Bologna, il club rossonero è pronto ad affrontare i granata di Juric. Pioli sta infatit ultimando gli ultimi dettagli Per farlo, dovrà però fare i conti con i numerosi infortunati. Tra i grandi assenti figurano infatti Rebic, Messias, Florenzi, Maignan ed infine Plizzari. Resta invece da valutare Brahim Diaz. Il tecnico ex Inter ha però recuperato Theo Hernandez, trovato negativo agli ultimi tamponi per il Covid ma che partirà dalla panchina.

La probabile formazione del Milan

Prosegue quindi sulla retta del 4-2-3-1. A difendere i pali c’è Tatarusanu, con Calabria e Ballo-Tourè esterni (Theo Hernandez è appena guarito dal Covid e entrerà in campo a partita in cors) e Tomori e Romagnoli al centro della difesa. Quest’ultimo resta però in ballottaggio con Kjaer. Non è l’unico dubbio all’interno della formazione di Pioli. Se a centrocampo sono confermati Tonali e Bennacer, sulla trequarti i favoriti sono Saelemaekers, Krunic e Leao, anche se Maldini spera di poter insidiare il centrocampista sloveno che in passato è stato seguito anche dal Torino. Si complicano invece le cose per la questione punta. Il dubbio è tra Ibrahimovic e Giroud, entrambi non al top della forma ma conq uest’ultimo favorito.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. A disposizione. Mirante, Theo Hernandez, Conti, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Maldini, Kessiè, Castillejo, Ibrahimovic, Pellegri. Allenatore. Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rebic, Messias, Florenzi, Maignan, Plizzari, Diaz.