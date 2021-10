I convocati per Milan-Torino / Ecco i calciatori scelti dai due allenatori, Stefano Pioli e Ivan Juric, per la partita di questa sera

Allo stadio San Siro di Milano, alle ore 20.45, è in programma il calcio d’inizio di Milan-Torino, partita valida per la decima giornata del campionato di serie A. Vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due allenatori, Stefano Pioli e Ivan Juric, per la partita del Meazza.

Convocati Milan-Torino: le scelte di Pioli

Stefano Pioli ha di nuovo a disposizione Theo Hernandez, guarito dal Covid, ma perde all’ultimo Ballo-Touré, che avrebbe dovuto giocare dal primo minuto proprio al posto del francese. Assenti anche Maignan, Brahim Diaz (anche se da questa mattina è negativo al Covid), Rebic e Castillejo.

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

Convocati Milan-Torino: le scelte di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali