Milan-Torino è anche Pobega contro Tonali: i due centrocampisti si affronteranno tra le mura di San Siro alle ore 20.45

A volte ritornano ma da avversari ed è proprio il caso di Tommaso Pobega. Il giovane talento che sta sbocciando in casa Toro si interfaccerà con il suo Milan, club nel quale è cresciuto e che ne detiene il cartellino. La decima giornata vedrà infatti i rossoneri ed i granata a confronto nel turno infrasettimanale. I ricordi non saranno l’unica cosa con cui dovrà fare i conti il centrocampista triestino. Davanti si troverà infatti Sandro Tonali, con il quale si è allenato durante parte della preparazione estiva. Questa volta però, invece di passargli la palla, dovrà sottrargliela.

Pobega, inizio promettente sotto la guida di Juric

Arrivato con la formula del prestito secco, Pobega è pronto a dare tutto quello che ha, anche se di fronte si troverà il Milan. Lui, che con quei colori addosso ci è cresciuto, ha poi cambiato aria per ampliare il proprio bagaglio di esperienze..Ora è il turno del Torino, che vanta sulla proproa panchina Ivan Juric, uno dei tecnici in grado di tirare fuori il meglio soprattutto dai giovani. L’ex Spezia sembrerebbe averlo colpito trasformando i suoi migliorametni in una sfida personale per il croato. Fisicità e tecnica rendono Pobegaun centrocampista completo, in grado di metterci la firma quando ne ha l’occasione. Ed in granata lo ha già dimostrato: ha infatti già segnato contro Salernitana e Genoa ed è pronto a continuare.

Tonali, cambio di passo rispetto alla scorsa stagione

Diversa è invece la situazione di Sandro Tonali, suo diretto rivale nel duello principale tra Milan e Toro. Dopo una prima annata di alti e bassi, il centrocampista rossonero ha cambiato volto entrando di dirittto tra le rivelazioni di questo inizio di campionato. Il merito è senza dubbio anche di pioli, non intimorito ma pronto ad attendere il suo pupillo ed i risultati sono finalmente venuti a galla. Dodici presenze totali tra campionato e Champions, contornate da due gol ed un assist assicurano un buon bottino a Tonali, più concreto, reattivo e maturo a livello di gioco. Si prospetta quindi essre una bella sfida a centrocampo: che vinca il migliore.