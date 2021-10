Calciomercato Torino / Il Milan è tra le pretendenti di Belotti, che difficilmente rinnoverà il contratto: martedì la sfida sul campo

Sulla strada di Andrea Belotti c’è il Milan, ma è solo il calendario di Serie A, non una perifrasi di mercato. Il Torino andrà a San Siro martedì sera (calcio d’inizio alle 20.45) per sfidare i rossoneri di Pioli. Lo farà dopo aver ritrovato il suo capitano, che ha messo nelle gambe uno spezzone a Napoli e uno in casa contro il Genoa, dimostrandosi in crescita. Il Gallo sta giocando due campionati: il primo, quello del campo, lo ha ricominciato da poco, dopo essere rientrato da un infortunio fastidioso. Il secondo si sta giocando, da mesi, lontano dai riflettori: è quello del rinnovo di contratto.

Belotti-Cairo e la partita del rinnovo. Il Milan…

Non è una notizia: Belotti è tutt’altro che convinto di accettare la proposta del presidente Cairo, che ha offerto all’attaccante un quadriennale da 3,2 milioni di euro a stagione con un premio alla firma e altri bonus connessi ai risultati individuali e di squadra. Un pacchetto allettante economicamente, ma che il Gallo al momento non ha sottoscritto perché è sempre più orientato a scegliere la strada dell’addio, per mettersi in gioco a quasi 28 anni in un club di fascia più alta. Prenderlo a zero a fine stagione sarebbe un affare per molti, Milan compreso.

Ma da qui a giugno il Toro farà di tutto per convincerlo a restare, con una tappa intermedia: nel mercato di gennaio, il club ascolterà eventuali offerte, se per allora non si sarà trovato l’accordo per il prolungamento. E i rossoneri non escludono a priori la possibilità di farsi avanti. Si vedrà.

Juric riflette: il Gallo subito e poi Sanabria a partita in corso?

Il Milan già provò a portarlo a San Siro nell’estate 2017, ma le due società non trovarono la quadra. Insomma, un flirt in passato c’è già stato, tra il calciatore e il Diavolo. Quattro anni dopo, però, si gioca un’altra partita nella quale – a San Siro – il Gallo sarà granata e non rossonero. La giocherà dal primo minuto? Juric lo deciderà tra oggi e domani, nelle ultime prove in allenamento. L’alternanza con Sanabria ha funzionato, contro il Genoa: ma nel turno infrasettimanale i due potrebbero anche invertirsi, con il Gallo titolare e il paraguaiano pronto a subentrare.