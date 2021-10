Calciomercato Torino / “Datemi 18 giocatori e 5 talenti”, ha fatto sapere Juric: Cairo e Vagnati devono tagliare chi non gioca

“Siamo tanti, anche troppi”. Ivan Juric non nasconde questa piccola preoccupazione, quando riflette sul presente e il futuro della sua squadra. Il tecnico ha costruito un Torino competitivo, ha raccolto un po’ meno di quanto si aspettava, ma è uscito soddisfatto dalla partita contro il Genoa, nella quale non v’era altra via se non quella dei tre punti. Ragionando, pubblicamente e in privato, con i suoi collaboratori, rileva però un fatto, sul quale si aspetta – nel mercato di gennaio – un intervento della sua società: allena un gruppo che, quando è al completo, è composto da venticinque giocatori di movimento (ventisei, quando tornerà anche Edera). Sono troppi, secondo le sue abitudini.

I desiderata di Juric: “Diciotto giocatori, poi i talenti”

Non lo ha nascosto nella conferenza stampa che ha preceduto la partita contro il Grifone. Per ben due volte, senza che la domanda fosse esplicitamente focalizzata sul tema, il tecnico lo ha sottolineato. Prima dicendo: “Quando siamo tutti, siamo troppi. Siamo venticinque, questo è un problema. Normalmente vuoi diciotto giocatori con tre o quattro ragazzi”. E poi ribadendolo, dopo aver parlato (bene) di Kone, entrato a sorpresa contro il Napoli: “Ha fatto una cavolata, regalando un rigore, ma poi l’errore non si è notato. Per questo io vorrei sedici, diciassette, diciotto giocatori e poi cinque talenti, cinque ragazzi con le caratteristiche giuste. Su questi che hanno talento devi lavorarci e poi ti scoppiano in mano”.

Izzo, Verdi, Baselli & co: gli esuberi del Torino

Juric ha fatto sapere, insomma, che c’è bisogno di ridimensionare la rosa. Se ne parlerà da qui a gennaio. E gli indiziati per l’addio sono sempre i soliti, i reduci meno impiegati fin qui delle ultime (drammatiche) stagioni del Toro: da Izzo a Zaza, passando per Rincon, Baselli e Verdi. Non a caso hanno avuto meno spazio rispetto ai compagni. Quelli elencati sono i giocatori dal quale l’allenatore si aspetta una crescita minore. Hanno meno opportunità di mettersi in mostra e hanno già espresso gran parte del loro potenziale, in carriera. Cairo e Vagnati, ricevuta l’indicazione, dovranno provare a raggiungere l’obiettivo.