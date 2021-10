Calciomercato Torino / Belotti può partire a zero, come Nkoulou e Sirigu. E nel 2023 sarà Bremer ad andare a scadenza. Cairo rischia di perdere introiti vitali

Partiamo da due dichiarazioni di Urbano Cairo, rilasciate la settimana scorsa. Numero uno: “Durante la pandemia ai club sono mancati gli introiti del calciomercato”. Numero due: “I club hanno perso tanto e in più certi giocatori vogliono di più e vanno in scadenza: questo è un problema”. Parlando in generale, il presidente del Torino parlava anche della sua società, che dal mercato ha incassato qualcosa (leggasi: dagli addii di Meité e Lyanco), ma ha perso le possibilità di gestire, guadagnandoci, altre situazioni (Sirigu, Nkoulou, ma anche Izzo) e ora rischia di uscire con le ossa rotte dal caso della stagione, quello legato ad Andrea Belotti.

Le gestioni di Nkoulou e Sirigu e gli addii mancati degli esuberi

Gli incassi del botteghino, pian piano, stanno tornando a crescere, ma la pandemia ha fortemente ridimensionato gli introiti dagli sponsor e la liquidità di tutti i club, i cui bilanci sono in sofferenza. Il Torino, tra l’altro, arrivava al 2020 da due anni di passivo, confermato nell’ultimo resoconto. Già c’erano delle criticità, insomma, che si sono accentuate a causa delle partenze a zero di Nkoulou e Sirigu e dei mancati addii di altri esuberi, come Izzo, Verdi o Rincon.

E ora il Torino rischia un danno ancora più grave, perché il Gallo è a otto mesi dalla scadenza del suo contratto e per ora non è intenzionato a firmare il rinnovo. La prospettiva sarebbe un altro addio senza incassare un euro, e stavolta a salutare sarebbe il principale asset del club. Un disastro, a vederla in questa prospettiva.

Bremer in scadenza nel 2023: il Torino che fa?

Anche per questo – è cosa nota – il Toro farà un tentativo a gennaio per incassare qualcosa dall’addio di Belotti, se proprio il 9 non si convincesse a prolungare. Ma sarà una partita al ribasso, inevitabilmente, che non limiterebbe più di tanto il danno al bilancio. All’orizzonte, poi, si staglia un altro dossier delicato: Bremer andrà in scadenza nel 2023 e al contrario di Singo non ha opzioni di prolungamento per un altro anno. Il Torino non può permettersi di rischiare un’altra debacle gestionale.

E Cairo: “Abbiamo perso la nostra filosofia”

Cairo, in un’altra delle tante dichiarazioni rilasciate in questa sosta, si è concentrato proprio sulle modalità di gestione adottate in società nelle ultime stagioni: “Per conciliare risultati e bilancio è necessario adottare una propria filosofia e non snaturarla. Noi, come Torino, abbiamo perso la nostra filosofia basata sul dare spazio ai giovani, farli crescere e poi eventualmente venderli. Quando abbiamo iniziato a fare delle operazioni più costose, siamo entrati in un circolo vizioso”. E la “filosofia” del club ha anche perso il prezioso, seppur contestato, apporto delle plusvalenze. Senza introiti ingenti, il bilancio soffre.