Il presidente Cairo risponde seccamente alla notizia dell’interessamento della Juventus per Belotti: “Non scherziamo”

Il solito tormentone dell’estate granata è quello che vede protagonista Andrea Belotti, che si accinge a debuttare all’Europeo ma il cui futuro con la maglia del Torino è ancora nebuloso. Un contratto in scadenza nel 2022, la necessità di trovare un accordo prima dell’inizio della nuova stagione altrimenti sarà addio ai granata se il progetto di Urbano Cairo non dovesse convincerlo. Il capitano si trova bene a Torino, ha una stabilità familiare che lo porterebbe a non lasciare la città ed è il motivo per cui nelle ultime settimane si sono diffuse voci di un interessamento da parte della Juventus. Indiscrezioni che, sulle pagine di Tuttosport, hanno trovato la dura presa di posizione del presidente Cairo. “La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare, anche solo la prospettiva. Non ho avuto nessun approccio con la Juve e anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Ma non scherziamo”, ha risposto seccamente il patron.