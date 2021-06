Calciomercato Torino / Koray Gunter è seguito con molta attenzione anche dalla Dinamo Mosca: il club russo spaventa i granata

Il Torino ha messo gli occhi su Koray Gunter. Il difensore gialloblù è stato una richiesta esplicita del neo allenatore granata Ivan Juric, con il quale ha già lavorato all’Hellas Verona e in precedenza al Genoa. Il giocatore nato in Germania, ma con cittadinanza turca, piace anche alla Dinamo Mosca. Al momento il club veronese non ha ancora preso nessuna decisione sul futuro di Gunter ma sicuramente l’interessamento da parte del club russo complica la pista per il Toro. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati dovrà dare un’accelerata alla trattativa perché dovesse arrivare l’offerta giusta sul tavolo della società gialloblù da parte della Dinamo Mosca l’Hellas Verona potrebbe cedere il giocatore. I granata vedrebbero così sfumare un elemento molto stimato da Juric.

Schwarz ha un ruolo fondamentale per convincere Gunter

La Dinamo Mosca per cercare di convincere Gunter a salutare l’Hellas Verona per trasferirsi in Russia potrebbe giocarsi la carta che porta a Sandro Schwarz. Il tecnico della Dinamo Mosca ha collaborato con Jurgen Klopp nell’avventura al Magonza. Sandro Schwarz da diverso tempo tiene d’occhio il difensore del Verona. Il fatto di lavorare insieme al tecnico dei biancazzurri potrebbe far venire l’acquolina in bocca a Gunter. Il Toro ora ha una difficoltà in più per arrivare a un pupillo di Juric. Intanto l’apertura del calciomercato, fissata al 1 luglio, si sta avvicinando e il club granata sta sondando i primi nomi, riscontrando diverse difficoltà.