Calciomercato Torino / Adopo, approdato alla Viterbese in Serie C a gennaio, potrebbe restare in gialloblu anche per la prossima stagione

La scorsa estate Michel Adopo era rimasto a Torino, dopo che il dt Davide Vagnati non era riuscito a trovare una squadra a cui cederlo in prestito, ora potrebbe essere invece uno dei primi calciatori granata a essere ceduto. Merito dell’ottima seconda parte di stagione disputata con la maglia della Viterbese, in serie C, e ora proprio la società laziale vorrebbe rinnovare il prestito del centrocampista francese.

Adopo, alla Viterbese una buona seconda parte di stagione

Approdato dall’US Torcy alla Primavera del Torino, il giovane centrocampista granata è rimasto per oltre tre stagioni in granata, avendo la possibilità di ottenere due presenze in prima squadra l’anno scorso. L’anno d’oro è però stato sicuramente il 2018-2019, che lo ha visto raggiungere le venti presenze con la Primavera, contornate da un gol ed un assist. Non aiutato da alcuni infortuni, ha trovato poi poca fortuna sotto la Mole e lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito alla Viterbese per la sua prima esperienza tra i professionisti. La Serie C gli ha ridato quella fiducia che mancava ormai da troppo.

Calciomercato Torino: Adopo verso un altro prestito

Arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Toro, è riuscito subito a mettersi in luce, conquistando un totale di sedici presenze ed un gol. La sua Viterbese si è poi salvata, mantenendo la categoria e favorendo un’eventuale permanenza del giovane talento granata. Sei mesi positivi che potrebbero quindi continuare per dare un proseguo alla sua prima avventura da professionista. Per questo motivo la Viterbese sta valutando l’ipotesi di un rinnovo del prestito del centrocampista per un’altra stagione.