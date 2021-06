Calciomercato Torino / Il ds del Crotone ha dettato le condizioni per l’acquisto di Junior Messias. I granata prendono appunti

La cessione di Messias è una certezza, parola di Beppe Ursino. Il ds del Crotone infatti, in un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, ha confermato che l’attaccante lascerà il club di Serie B. Oltre a confermare l’interessamento di diversi club verso il brasiliano, Ursino ha anche dettato le condizioni per un’eventuale offerta. Chi vuole Messias dovrà pagarlo fino all’ultimo centesimo, senza sconti nè contropartite. Non si accettano alternative. Per aggiudicarselo quindi, il Torino dovrà essere disposto a mettere sul piatto una somma ingente e sufficientemente convincente.

Ursino su Messias: “Le cifre si fanno al momento”

“Le valutazioni di Messias e Simy? Impossibili da dire, le cifre si fanno al momento. Quando nasce una trattativa ci sono due parti, una che va una valutazione e l’altra che punta ad abbassarla. Quello che posso dire, però, è che non vogliamo giocatori in cambio“, queste le indicazioni di Ursino sulle eventuali trattative per Simy e Messias. Il brasiliano è entrato anche nel mirino del Torino: Ivan Juric ha infatti richiesto espressamente un giocatore con le sue caratteristiche da utilizzare sulla trequarti, portando Vagnati ad inserirlo in cima alla lista.

Toro, tante concorrenti per Messias, ma il passato può essere la chiave

La concorrenza aumenta però a vista d’occhio. Tanti corteggiatori ed una vera e propria asta che sta per prendere il via. Il pezzo pregiato resta sicuramente il brasiliano, reduce da una stagione sopra le righe con il Crotone. Nove gol e quattro assist sono bastati ad attirare su di lui l’attenzione di numerose squadre di Serie A, che il club granata dovrà provare a seminare. Fare leva sul passato in quel di Torino dell’astro nascente rossoblu può rivelarsi la carta vincente.