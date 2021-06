Calciomercato Torino / Il club granata rimanda a dopo l’Europeo le decisioni sul futuro di Sirigu, come già deciso per Belotti

Europeo in vista e mercato alle porte. Tanta carne al fuoco per i club di Serie A, che vedranno diversi elementi impegnati con le rispettive Nazionali. C’è però chi attende la fine della kermesse continentale per prendere decisioni importanti, come il Toro. Il club granata, che ha già sottolineato più volte di voler aspettare il rientro di Belotti prima di contrattare sul rinnovo o su un eventuale addio, è pronto a muoversi allo stesso modo anche per l’altro big in dubbio, Salvatore Sirigu.

Sirigu, dopo l’Europeo il toro valuterà le offerte

Anche il portierone sardo potrebbe infatti lasciare la Mole in estate. Considerato tra i migliori sulla piazza, non faticherà a trovare offerte. La stagione altalenante di cui è stato protagonista non cancella quanto di buono fatto sin qui. Cairo però prende tempo e rimanda tutto a dopo l’11 luglio, data della finale dell’Europeo. Dal canto suo, con Juric potrebbe aver trovato la chiave per convincerlo a restare almeno un altro anno. Molto dipenderà però dallla volontà del giocatore già vicino all’addio l’anno scorso.

Toro, Cairo prende tempo per Sirigu come per Belotti

“Belotti? Non ho avuto nessuna offerta. Adesso facciamogli fare l’Europeo alla grande“, queste le parole del patron granata, intercettato dopo l’ultima Assemblea di Serie A. Il rinnovo del Gallo in stand-by da parecchio non è la migliore delle premesse. Per evitare ulteriori distrazioni al capitano del Toro, che dovrà impegnarsi per ottenere spazio tra le fila di Mancini, è tutto rimandato. La stessa sorte sta toccando a Sirigu: anche lui è tra i convocati di Mancini e potrebbe portare ad un altro braccio di ferro. Il Toro attende quindi il suo rientro per prendere in considerazione eventuali offerte.