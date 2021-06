Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo dopo l’Assemblea di Serie A, sul mercato ed il futuro di Andrea Belotti

Tra le questioni che più premono il Torino c’è sicuramente il futuro di Andrea Belotti. L’attaccante potrebbe infatti aver terminato il proprio ciclo in granata con la stagione appena conclusa. Tra le estimatrici del Gallo, si sarebbe fatta avanti la Roma di Mourinho, ma il presidente Cairo, intercettato dopo l’Assemblea di Serie A, ha smentito le voci su un’offerta messa sul piatto dai giallorossi. “Belotti? Non ho avuto nessuna offerta. Adesso facciamogli fare l’Europeo alla grande“, queste le parole del Patron granata. Rinnovo in stand-by e futuro in dubbio, ma è tutto rimandato a dopo l’Europeo per ora.

Toro, Cairo intercettato dopo l’Assemblea di Serie A

Enigmatico e coinciso, Cairo è stato intercettato in occasione dell’Assemblea di Serie A, svoltasi per decidere il da farsi su alcune questioni in vista della nuova stagione. Tra gli argomenti principali, quello degli orari delle partite spezzettati in dieci slot proposto da DAZN, in modo da facilitare i lavori. Il responso definitivo, dopo un iniziale consenso da parte di tredici club, è stato però rimandato alla prossima settimana. Ad Europeo iniziato, il presidente del Toro sarà quindi costretto a tornare a votare.