Calciomercato Torino / Il ds del Crotone, Beppe Ursino, al Corriere dello Sport ha parlato del futuro di Junior Messias

Più che un’apertura, da parte del Crotone è arrivato un vero e proprio invito a trattare Junior Messias. Il trequartista brasiliano è nel mirino del Torino (ma non solo) e da ormai diversi giorni il dt Davide Vagnati è impegnato in una trattativa con il club calabrese; ora, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il ds rossoblù Beppe Ursino ha voluto lanciare un messaggio a tutte le società di serie A interessate al brasiliano, mettendo il calciatore direttamente sul mercato. “Molte squadre di serie A hanno richiesto Messias, sarà sicuramente ceduto” ha dichiarato il dirigente del Crotone.

Calciomercato, Torino-Crotone: trattativa in corso per Messias

Messias è il primo nome sulla lista di Vagnati per rinforzare la trequarti campo di Ivan Juric, per arrivare al giocatore il Torino vorrebbe inserire controprovate tecniche ma al momento non c’è ancora l’accordo. La trattativa tra le due società per il cartellino del brasiliano non è ancora arrivato alla conclusione, quel che è pare certo è che Messias lascerà il Crotone nelle prossime settimane.