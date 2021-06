Calciomercato Torino / Erick Ferigra è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Las Palmas, lascia i granata a parametro zero

Ora è ufficiale: Erick Ferigra è un nuovo giocatore del Las Palmas. L’annuncio è stato dato dal club spagnolo. Il difensore ha lasciato il Torino a parametro zero, dopo una stagione passata ai margini della Prima squadra condita con qualche presenza nel campionato Primavera. Da tempo il centrale ecuadoriano era seguito dal Las Palmas, che milita nella Segunda Division (la serie B del campionato iberico), ora sono arrivate le firme sul contratto e l’annuncio.

Calciomercato, l’addio di Ferigra al Torino

Negli scorsi giorni Ferigra aveva annunciato il suo addio al Torino con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Finisce qui il mio percorso come giocatore del Torino, fatto di alti e bassi, vittorie e sconfitte, che in questi 4 anni mi hanno fatto crescere e migliorare, come calciatore e come persona”. Ricordiamo che con la Primavera di Federico Coppitelli il difensore sudamericano ha alzato al cielo da protagonista una Coppa Italia e una Supercoppa italiana di categoria.