Dalla Primavera al salto di categoria in Prima squadra, Erick Ferigra saluta il Torino dopo quattro anni in granata

L’avventura in granata di Erick Ferigra in granata è giunta al termine. A confermarlo, lo stesso giocatore tramite il proprio profilo social: “Finisce qui il mio percorso come giocatore del Torino, fatto di alti e bassi, vittorie e sconfitte, che in questi 4 anni mi hanno fatto crescere e migliorare, come calciatore e come persona“. Approdato al Torino quattro anni fa dalla cantera del Barcellona, il giovane ecuadoriano ha guidato la Primavera di Coppitelli alla vittoria di una Coppa Italia ed una Supercoppa. Dalle giovanili è poi riuscito ad esordire in prima squadra, dove però non è riuscito a trovare continuità ed una conferma definitiva, che lo ha portato a scegliere di proseguire altrove la propria carriera.

Toro, il ringraziamento di Erick Ferigra

Ferigra ha infatti voluto salutare il Torino con un ringraziamento speciale: “Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza bellissima, dai miei compagni di squadra, agli allenatori, i magazzinieri… e tutti quelli che ho conosciuto in questi anni! Ovunque andrò il Toro avrà comunque un tifoso in più“. Un segno d’affetto verso un club che ha contribuito alla sua crescita, all’insegna di un percorso che gli ha permesso di tastare con mano il calcio dei grandi.

Ecco il post di Erick Ferigra.