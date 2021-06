Le vacanze dei giocatori del Torino / Bremer si allena, Ansaldi va a Madrid con la famiglia. Meta esotica per Vojvoda

È ancora tempo di riposo per i giocatori del Torino che non sono impegnati con le rispettive nazionali. In molti hanno deciso di lasciare la Mole a caccia di relax e divertimento. Da Dubai a Mykonos, passando per la Sicilia, c’è chi ha optato per la famiglia e chi invece ha scelto gli amici. C’è poi chi lavora anche in vacanza. Con la preparazione che comincerà il 6 luglio, bisogna approfittare dei giorni restanti per arrivare freschi e riposati alla corte di Juric. Un Toro messo a nuovo attende infatti i granata, che ora hanno però altro per la testa.

Toro, Lyanco raggiunge la famiglia in Brasile

Tra gli stacanovisti, presenzia il nome di Gleison Bremer, impegnato in alcuni esercizi con i pesi anche durante lo stop estivo. Non è però il solo. A fargli compagnia ci pensa Lyanco, assieme alla compagna e la sorella. Il difensore granata ha raggiunto il resto della famiglia a Vitoria in Brasile. E tra una gita al mare e qualche momento di relax, c’è spazio per un po’ di esercizio fisico, ma non solo in palestra! Lyanco ha infatti condiviso un video dove balla assieme a Yasmin, la madre, la figlia ed i nipotini. tanto divertimento e spensieratezza per ricaricare le batterie. Come lui, anche Mandragora ha optato per una meta lontana assieme alla fidanzata. Il centrocampista è infatti a Mykonos, Grecia. Sole, mare e amore per il centrocampista del Toro.

Toro, Vojvoda a Dubai. Ansaldi a Madrid

Tra le mete esotiche scelte dai granata compare anche Dubai, scelta da Mergim Vojvoda. Una stagione chiusa al meglio per il kosovaro, che si gode le bellezze della lussureggiante metropoli araba. Grattacieli, divertimento e amici per Vojvoda, che condivide spesso alcuni momenti sul suo profilo Instagram. Non manca però il tempo di una corsetta serale sotto le luci della citta. Ansaldi e Buongiorno optano invece per la semplicità. L’argentino è a Madrid in compagnia di moglie e figli, mentre il giovane difensore ha scelto di restare in Italia. È infatti a rilassarsi in Sicilia.