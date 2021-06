Simone Verdi e Daniele Baselli stanno passando le vacanze in Sardegna i due condividono la passione per la pesca

Simone Verdi e Daniele Baselli dopo una stagione difficile a lottare da inizio campionato fino alla penultima giornata per la salvezza, stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. L’attaccante con la fidanzata Laura, Baselli con la sua famiglia. E spesso si sono ritrovati insieme: tra le tante attività a cui i due granata si stanno dedicando in questi giorni di relax c’è la pesca. Una passione condivisa da entrambi e alla quale, quando possono, si cimentano diversi giocatori del Toro, in primis il capitano Andrea Belotti. Spesso nelle scorse estati il numero 24 granata ha postato delle foto mentre pescava, questa volta invece sono stati Baselli e la fidanzata di Verdi Laura Della Villa a pubblicare sui rispettivi social una foto che ritrae i due compagni di squadra con un pesce appena pescato.