Dai social / La compagna di Simone Verdi, Laura Della Villa, ha annunciato il rinvio delle nozze in programma per oggi

Il 24 giugno 2021 sarebbe stato il Grande giorno per Simone Verdi e la compagna Laura. L’ala del Torino avrebbe infatti dovuto sposarsi proprio oggi, ma un ostacolo difficile da ignorare e superare ha compromesso la bellezza di questo giorno. Il Covid ha infatti rivoluzionato la vita di tutti sul fronte professionale e non, intaccando anche la quotidianità ed il privato. I due futuri coniugi hanno quindi deciso di rimandare l’appuntamento all’altare a momenti più sereni che arriveranno una volta archiviata la questione.

Verdi, il post della compagna Laura: “Oggi ci saremmo dovuti dire sì”

“Oggi ci saremmo dovuti dire sì… Poi la continua incertezza, le decisioni del governo rimandate di giorno in giorno, le regole, le mascherine, le seconde dosi di vaccino, lo stress, il periodo difficile da cui uscivamo tutti, e soprattutto la sicurezza dei nostri invitati“, queste le parole di Laura Della Villa, compagna e futura Lady Verdi, che ha voluto comunicare la decisione di rimandare il matrimonio tramite il proprio profilo social. Una scelta importante, che però non compromette la voglia di dire quel sì ed il legame che c’è tra i due: “Siamo sereni nella nostra decisione di volerlo festeggiare in un momento più luminoso. Ti amo tanto“

Ecco il post di Laura, la compagna di Verdi condiviso su Instagram.