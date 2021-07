Il contratto del camerunese con il Torino è scaduto il 30 giugno, Nkoulou ha voluto salutare con un post sui social

Nicolas Nkoulou ha salutato definitivamente il Toro ed è alla ricerca di una nuova squadra. Il contratto del difensore camerunese è scaduto ieri 30 giugno e ora lascerà il club granata a parametro zero. Già da diverso tempo l’ex numero 33 granata aveva espresso l’intenzione di non voler prolungare il rapporto con il club granata e, da poche ore, è un giocatore svincolato. Prima di lasciare il Toro Nkoulou ha voluto salutare il club granata attraverso un post sui social, dove ha pubblicato una sua foto mentre saluta e ha scritto: “Grazie alla famiglia Toro, grazie di tutto”.

L’esperienza di Nkoulou al Toro

Nkoulou era arrivato al Toro nell’agosto del 2017 dall’Olympique Lione e ha vissuto 4 stagioni all’ombra della Mole. In quattro anni ha raccolto 135 presenze con addosso la maglia granata e realizzando 6 gol. L’esperienza in granata del difensore camerunese è stata caratterizzata da alti e bassi. Molto belle sono state le due prime stagioni, le ultime due invece sicuramente deludenti con il Toro che si è trovato a lottare per la salvezza. Nell’ultimo campionato in particolare Nkoulou è stato molte volte in panchina e ha commesso diversi errori ma poi con Nicola ha rialzato la testa, ripagando sempre la fiducia che il tecnico di Luserna San Giovanni aveva riposto in lui.