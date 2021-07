Dai social / Le dure parole di Ezio Rossi nei confronti del Torino sugli addi forzati di Antonio Comi e Massimo Bava

Comi e Bava, due addii che fanno discutere in casa Toro e non solo. Tra i tanti contrariati, compare Ezio Rossi, ex giocatore ed allenatore di un Toro che “non esiste più“, per riprendere una delle frasi scritte nel post di ringraziamento all’ormai ex direttore generale e l’ex responsabile del Settore giovanile granata. Da un “cuore granata che pulsava“, nutrito da soggetti che costituivano “vene ed arterie che portavano sangue granata“, sono rimasti solo più 2 “capillari“, Bava e Comi, “ultimi portatori sani di un cuore granata“, per Ezio Rossi. Il Toro però ha scelto di privarsi anche di loro, attuando una rivoluzione anche a livello societario.

Toro, Ezio Rossi critica la scelta della società granata

Parole aspre quelle usate dall’ex granata nei confronti di Cairo, definito come “un medico insensibile che inietta colesterolo puro nel sistema cardiocircolatorio“. Ezio Rossi conclude poi con dei ringraziamenti contornati da una nota di disappunto velata: “Grazie Antonio, solo chi ti conosce veramente, sa ciò che hai dovuto passare, e grazie a Massimo… e grazie per non essere riusciti a farmi chiudere il cerchio della mia vita…con questa società meglio così!”.

Di seguito, il post condiviso da Ezio Rossi sul proprio profilo FaceBook.